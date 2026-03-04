Merz è l’alleato europeo la Spagna un altro nemico

Il presidente degli Stati Uniti ha definito il cancelliere tedesco Friedrich Merz come “il mio amico” durante un incontro nello Studio Ovale. In quella occasione, Trump ha anche indicato Merz come il suo nuovo favorito in Europa. La Spagna, invece, viene indicata come un’altra avversaria. Questi sono i fatti che si sono verificati durante l’incontro.

«Il mio amico Merz». Nello Studio Ovale il presidente degli Usa, Donald Trump, investe il cancelliere Friedrich Merz del titolo che lo eleva a nuovo favorito di Washington. A sentire il tycoon, il capo del governo tedesco – accolto ieri alla Casa Bianca come primo leader internazionale in visita ufficiale negli Usa dall’inizio dell’attacco all’Iran e come unico leader Ue a essere stato avvertito in anticipo da Tel Aviv – è un «successful man» che sta facendo un «fantastico lavoro». Grazie a lui «la Germania ha risposto con entusiasmo quando ho annunciato l’operazione», sottolinea Trump di fronte alla stampa dopo 40 minuti di incontro con Merz a porte chiuse. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

