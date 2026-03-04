merz come meloni sui dazi cerca un accordo con trump

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avviato discussioni con il presidente americano Donald Trump riguardo ai dazi. Le interlocuzioni di Merz con Trump non sono state ben accolte a Madrid, dove si critica il tono che sembra assumere Berlino in queste trattative. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra Germania e Stati Uniti.

Dopo la pronuncia della Corte Suprema occorre lavorare a una soluzione pragmatica sui dazi: anche Merz, come Meloni, sceglie la strada dell’accordo nel solco dei legami transatlantici, mentre Madrid. Non sono piaciute a Madrid le interlocuzioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz con il presidente americano Donald Trump, come se Berlino dovesse assumere per forza di cose un atteggiamento di contrapposizione. Il governo tedesco, invece, anche sul tema dazi ha scelto la strada del pragmatismo “meloniano” e pur sottolineando senza indugi le proprie idee cerca un punto di contatto con la Casa Bianca, anche per non foraggiare quella deriva che vorrebbe aumentare il solco tra Usa e Ue. 🔗 Leggi su Formiche.net

La lezione di Trump a Merz

