Il presidente di un paese ha espresso parole di approvazione riguardo alle azioni di Trump, definendo corretta la rimozione di un regime islamista. Nel frattempo, ha lodato la Germania per il suo contributo internazionale. Il cancelliere di un altro paese ha invece criticato la Spagna, chiedendole di rispettare gli impegni di spesa nella NATO.

Donald Trump si prepara allo spiegamento di soldati in territorio iraniano? Lunedì, parlando con il New York Post, il presidente americano non aveva escluso questo scenario in caso di necessità. Ieri, citando funzionari statunitensi, il Wall Street Journal ha rivelato che l’inquilino della Casa Bianca risulterebbe «aperto a sostenere gruppi in Iran disposti a imbracciare le armi per rovesciare il regime». «Un’idea», ha precisato il quotidiano, «che potrebbe trasformare le fazioni iraniane in forze di terra». Guarda caso, Axios ha rivelato che, domenica, Trump ha parlato al telefono con i leader curdi dell’Iraq per discutere dell’operazione bellica contro l’Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Merz «benedice» la guerra di Trump: «Giusto rimuovere il regime islamista»

Trump minaccia l'Iran: "Massiccia 'armada' contro di voi". La replica: "Reagiremo come non mai". Merz: "Il regime ha i giorni contati"Il presidente Usa su Truth ha dichiarato che «un'imponente armada» sta facendo rotta verso l'Iran.

