Mercoledì Talk! | Salvo Guercio racconta la rivoluzione della TV anni ' 70 ' 80 all' ETRU di Villa Giulia

Mercoledì si tiene “Mercoledì Talk!” presso l’ETRU di Villa Giulia, dove Salvo Guercio ripercorre la rivoluzione della televisione negli anni Settanta e Ottanta. L’evento offre un’occasione per esplorare la trasformazione degli stili di comunicazione e dei programmi televisivi di quel periodo, ponendo l’attenzione sui protagonisti e le innovazioni che hanno segnato quella stagione.

Un viaggio dentro la grande stagione dello spettacolo televisivo italiano che ha cambiato linguaggi, costumi e immaginario collettivo. È stato questo il cuore del Mercoledì Talk!" di oggi, mercoledì 4 marzo 2026 presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma. L'iniziativa si inquadra in una seria di quattro talk aventi per tema il viaggio e ideati da Maddalena Santeroni, presidente dell'Associazione Amici dell'Arte Moderna. Protagonista dell'incontro, Salvo Guercio, autore televisivo, regista e sceneggiatore, che ha guidato il pubblico in un "Viaggio nello spettacolo televisivo anni '70'80", tra memoria storica, retroscena inediti e racconti dal dietro le quinte.