Mercato Inter tema rinnovi in casa nerazzurra | da Calhanoglu a Mkhitaryan

In casa Inter, si discutono i rinnovi di contratto di alcuni giocatori chiave, tra cui Calhanoglu e Mkhitaryan. La società sta negoziando con i due calciatori, mentre le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i termini. La situazione riguarda esclusivamente le questioni contrattuali di questi atleti, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o le modalità.

Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter U23 Alcione... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, tema rinnovi in casa nerazzurra: da Calhanoglu a Mkhitaryan Mercato Inter, in programma un incontro per il rinnovo di Calhanoglu: i dettagli e l’offerta nerazzurraSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Calhanoglu Inter, filtra ottimismo in casa nerazzurra dopo lo stop in Champions! Ecco quando può tornareDalla Pinetina arrivano notizie rassicuranti che fanno tirare un grande sospiro di sollievo all’ambiente nerazzurro. Aggiornamenti e notizie su Mercato Inter. Temi più discussi: Inter, l'eliminazione dalla Champions League stravolge i piani sul mercato? Cosa cambia, quanti big via a giugno e chi può arrivare; Inter, Bastoni obiettivo del Barcellona: possibile offerta, la mossa dei nerazzurri; L'Inter ora è costretta a fare la vera rivoluzione: i nomi dei 6-7 giocatori in uscita, ma servirà spendere; Emergenza portieri, scatta il mercato ombra: l’ex Inter (e Juve) che può arricchire lo staff. Da Celik a Muharemovic, l'altro Inter-Juve è sul mercato: cosa può succedere tra rinnovi e scadenzeIl turco non prolungherà con la Roma: Darmian a giugno finirà il contratto e Dumfries potrebbe dire sì alla Premier. Acerbi e De ... tuttosport.com Inter, cosa cambia per il mercato 2026? Con queste scadenze spazi per colpi da 30 mlnL'eliminazione precoce dell'Inter dalla Champions League ha alimentato i dubbi e le domande dei tifosi in vista del prossimo mercato estivo ... fcinter1908.it UFFICIALE: ROTTURA DEL CROCIATO CAMBIA il mercato dell'Inter! facebook La previsione di Cassano sul mercato dell'Inter x.com