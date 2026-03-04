mencoboni tre medaglie

Chicca Mencoboni ha aggiunto tre nuove medaglie alla sua collezione durante le ultime competizioni. La nuotatrice ha ottenuto i riconoscimenti in diverse categorie, consolidando la sua presenza nel panorama sportivo. Le medaglie sono state conquistate in eventi a livello nazionale e internazionale, portando a casa risultati significativi. La sua performance continua a essere sotto i riflettori nel mondo del nuoto.

La bacheca di Chicca Mencoboni si arricchisce di altre tre medaglie, conquistate agli ultimi campionati italiani paralimpici indoor di Ancona: l’atleta pesarese, che compete su più discipline, ha conquistato di nuovo il titolo italiano nel salto in alto, la sua nuova sfida degli ultimi anni, e due argenti nelle competizioni a cui è più legata, salto in lungo e 200 metri. "I 200 sono la gara che amo di più, la mia specialità – ammette Chicca – ma primeggiare di nuovo nel salto in alto mi regala una grande soddisfazione perché ho iniziato appena quattro anni fa e oggi, grazie al mio esempio, altri atleti ipovedenti si stanno avvicinando a questa splendida disciplina". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

