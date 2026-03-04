Memorie cinesi al centro di un ban dal governo usa

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di vietare le memorie cinesi, concentrando l’attenzione sulle tensioni legate alle forniture di RAM provenienti dalla Cina. La misura riguarda specifici produttori e mira a limitare l'accesso a determinati componenti nel mercato statunitense. La decisione si inserisce in un quadro di restrizioni più ampio sulle importazioni di tecnologia cinese.

Il contesto globale della memoria RAM mostra tensioni crescenti nelle forniture provenienti da produttori cinesi. fonti di settore indicano una possibile restrizione sull’uso di memorie cinesi nei prodotti destinati al consumo e, potenzialmente, anche in dispositivi governativi. la domanda sostenuta dai data center basati sull’ IA e la maggiore focalizzazione sul mercato enterprise da parte dei tre grandi produttori hanno spinto gli operatori a prendere in considerazione alternative cinesi per colmare il vuoto. in questo quadro, l’amministrazione statunitense sta valutando una misura restrittiva che, qualora adottata, non permetterebbe l’impiego di memorie di marchi cinesi sui dispositivi pubblici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Il governo pressa i cinesi: fuori dal controllo di Pirelli o tagliamo i diritti di votoSe Pechino resta nell’azionariato del gruppo degli pneumatici a marzo scatta il divieto di vendita sul mercato Usa.

Apple potrebbe affidarsi a memorie ‘cinesi’ per evitare l’aumento dei prezzi dei suoi prodottiApple punta alla Cina per le memorie: una svolta strategica tra costi e geopolitica Apple sta valutando l’approvvigionamento di memorie DRAM e NAND...

Ricercatori cinesi hanno sviluppato #transistor nanoscalari che integrano memoria e calcolo, promettendo performance elevate con un decimo dell’energia richiesta x.com