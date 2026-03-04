Memo mind one dimostra che gli occhiali intelligenti possono funzionare anche senza fotocamera

Memo mind one è un modello di occhiali intelligenti che si concentra sulla praticità quotidiana senza includere una fotocamera. Questi occhiali sono stati progettati per offrire funzionalità utili senza registrare l’ambiente circostante, mettendo in primo piano l’uso pratico e l’efficacia nel tempo reale. La proposta si distingue per l’approccio alla tecnologia senza la presenza di dispositivi di acquisizione visiva.

memoMind one rappresenta una proposta di occhiali intelligenti che privilegiano l'utilità quotidiana rispetto alla registrazione dell'ambiente. Presentato al MWC 2026 di Barcellona, questo modello si distingue per l'assenza di fotocamera e l'impiego di un display a onde guida che proietta informazioni direttamente davanti agli occhi, senza invadere la privacy delle persone intorno. Il device si presenta come una normali occhiali correttivi, con una cornice lievemente più ampia verso l'estremità dove risiede la batteria. L'insieme dei proiettori miniaturizzati è integrato nel corpo vicino alle lenti, contribuendo a generare una piccola interfaccia visiva nel campo visivo dell'utente.