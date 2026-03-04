Meloni manga e gli altri I leader visti dagli spin doctor

I leader sono stati fotografati da vicino in diverse occasioni, rivelando dettagli spesso nascosti al pubblico. Tra le immagini più discusse ci sono quelle di Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanae Takaichi e le scelte di lettura di Carlo Calenda. Le foto e le attività dei politici sono state catturate e condivise dagli spin doctor, offrendo uno sguardo diretto sulle loro interazioni e preferenze.

AGI - I leader visti da vicino, molto da vicino. Come solo agli 'spin doctor' riesce. Dal 'manga' di Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanae Takaichi alla 'reading list' di Carlo Calenda. E poi i tormentoni di Matteo Renzi - uno su tutti il "first reaction shock" - passando per Giuseppe Conte, con la ricerca dell'equilibrio tra lo standing del professore universitario e la comunicazione da capo politico. Ne hanno parlato, in un convegno alla Camera, quattro portavoce e social media manager. Al centro del dibattito 'l'efficacia della comunicazione politica' - come da titolo dell'incontro - ma anche alcuni aneddoti, direttamente dal backstage dell'attività dei leader.