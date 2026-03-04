Meloni estende il Piano Mattei ad altre 4 nazioni | In Africa meno beneficenza e più sviluppo

Il governo annuncia che il Piano Mattei, finora attivo in 14 nazioni africane, sarà ampliato nel 2026 includendo la Repubblica democratica del Congo, il Rwanda, il Gabon e lo Zambia. La decisione riguarda l’espansione di questa strategia, che mira a promuovere lo sviluppo nei paesi coinvolti, spostando l’attenzione da iniziative di beneficenza. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale.

“Oggi il Piano Mattei coinvolge 14 nazioni africane e nel 2026 estenderemo la nostra strategia ad altre 4: la Repubblica democratica del Congo, il Rwanda, il Gabon e lo Zambia”. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Roma al convegno ‘Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments’, ospitato dalla Banca d’Italia a Palazzo Koch. “Vogliamo che Roma diventi un hub europeo per gli investimenti in Africa – ha spiegato la premier – un luogo in cui il settore pubblico e quello privato collaborano per trasformare le buone idee in posti di lavoro”. Meloni ha aggiunto che “la collaborazione con la Banca Mondiale è stata e continua ad essere sempre più centrale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

