Meloni e i dossier sul tavolo | Golfo difesa e diplomazia

Al mattino, il presidente del Consiglio ha incontrato i capi dell’intelligence per discutere sulla situazione nel Medio Oriente e sugli effetti economici. Durante la riunione, sono stati analizzati i recenti sviluppi nel Golfo e le possibili risposte del governo. La discussione si è concentrata sui dossier relativi alla difesa, alla diplomazia e alla sicurezza, senza approfondimenti ulteriori.

Al mattino Meloni ha presieduto una nuova riunione di governo con i vertici dell'intelligence, dedicata all'analisi degli sviluppi della crisi in Medio Oriente e alle relative implicazioni economiche. Poi a sera, dopo aver partecipato a Nola ai funerali del piccolo Domenico Caliendo ed essere intervenuta presso la sede centrale della Banca d'Italia a un convegno sul Piano Mattei, la premier ha incontrato a palazzo Chigi il ministro degli Esteri degli Emirati arabi uniti, tra i paesi del Golfo che hanno chiesto aiuto all'Italia dopo l'escalation militare seguita all'attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran.