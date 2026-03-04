Meloni a Nola per l’addio a Domenico L’appello del vescovo | No al giustizialismo

La presidente del Consiglio è arrivata nel Duomo di Nola poco prima dell’inizio dei funerali di un bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Il vescovo ha indirizzato un appello contro il giustizialismo. La cerimonia funebre si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose. Tra i presenti anche alcune autorità locali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nel Duomo di Nola poco prima dell'inizio dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto a due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Ad accoglierla, all'ingresso della cattedrale, il prefetto di Napoli Michele di Bari. Entrata in chiesa, la premier ha salutato i genitori del bambino, stringendo in un lungo abbraccio la madre Patrizia, poi ha preso posto in prima fila accanto alle autorità.