Mehdi Leris ha commentato la partita dicendo che la squadra ha affrontato una grande avversaria alla pari, senza arrendersi neanche di un centimetro. Ha sottolineato che questa è la strada da seguire fino alla fine della stagione. Le sue parole si basano sulle statistiche della partita, che mostrano un equilibrio tra le due squadre durante l’incontro.

"Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Senza mollare neanche di un centimetro: questa è la strada da seguire fino al termine della stagione". Così Mehdi Leris (foto Del Punta) con un pizzico abbondante di orgoglio al termine della gara persa contro il Bologna. Il Pisa ha proposto una buona prestazione senza disputare una prova scintillante sul piano tecnico: limiti e lacune cronici che la squadra si porta dietro da agosto e che, nonostante gli innesti invernali, non ha risolto né colmato. Però contro i felsinei lo Sporting Club ha dato una buona risposta sul piano di atteggiamento, sacrificio e coraggio: proprio quanto era stato chiesto ai giocatori dallo stesso Hiljemark all’indomani dell’infausto derby di Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mehdi Leris. "Giocato alla pari». Le statistiche

Fusco, rabbia e delusione: mancano due rigori: "Giocato alla pari, il Var doveva intervenire"Il Cesena chiude il 2025 con una sconfitta, nello stesso stadio dove aveva concuso anche la scorsa stagione.

Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: primo periodo giocato alla pari dagli azzurri!

Tutto quello che riguarda Mehdi Leris

Discussioni sull' argomento Serie A 2025/2026 Pisa Bologna : Le Interviste Ai Protagonisti; Mehdi Leris. Giocato alla pari. Le statistiche.

Mehdi Leris. Giocato alla pari». Le statisticheAbbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Senza mollare neanche di un centimetro: questa è la strada da ... sport.quotidiano.net

Mehdi Leris. Guarigione completa. C’è voglia di vincere»Sacrificio, dolore fisico, fastidio psicologico e quella montagna da scalare dopo il terribile infortunio sofferto dodici mesi fa, in un caldo pomeriggio settembrino occupato da un’amichevole ... lanazione.it

ASCOLTA LE INTERVISTE a Oscar Hiljemark, Mehdi Leris, Vincenzo Italiano Nicolò Casale Pisa-Bologna: 0-1 Seguila LIVE (27a giornata serie A) - CRONACA, INTERVISTE, STATISTICHE Nerazzurri beffati al 90'. Salvezza sempre più lontana cas x.com