Medio Oriente attacchi su Teheran L' Idf avanza via terra in Libano I Pasdaran | Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz Rinviati i funerali di Khamenei

Nel quinto giorno di conflitto in Medio Oriente, si registrano attacchi contro Teheran e l'avanzamento delle forze israeliane via terra in Libano. I Pasdaran affermano di controllare completamente lo Stretto di Hormuz, mentre i funerali di Khamenei sono stati rinviati. La situazione rimane tesa dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran.

Mercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran. Cresce il rischio escalation con l'allargamento del conflitto nei paesi del Golfo. Intanto ieri sera, il presidente della Repubblica francese ha annunciato l'invio della portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo. Idf: "Colpiti obiettivi a Teheran, anche quartier generale Basij" Israele ha colpito decine di obiettivi militari a Teheran: lo ha annunciato il portavoce in lingua araba dell’Idf, Avichay Adraee. Gli attacchi hanno preso di mira «il quartier generale dei Basij, la forza paramilitare legata ai Pasdaran iraniani, oltre a piattaforme di lancio missilistiche e sistemi di difesa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Guerra in Medio Oriente, attacchi su Teheran. Idf avanza via terra in Libano. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz"

Guerra in Medio Oriente. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz". Attacchi israeliani in Libano: almeno 11 morti

Escalation in Medio Oriente: attacchi israeliani in Libano e in IranL'Arabia Saudita blocca tre tentativi di attacco con missili e droni, mentre un drone viene abbattuto vicino all'aeroporto di Baghdad. Teherano contro la Germania ... italiaoggi.it

Diritti d'autore Bilal Hussein/Copyright 2026 The AP. All rights reservedLa guerra in Medio Oriente è giunta al quinto giorno. Continuano gli attacchi sia da parte di Stati Uniti e Israele che dell'Iran. Colpita la più grande base Usa in Qatar. Pesanti raid sul Libano. Bot ... it.euronews.com

MEDIO ORIENTE | Colpito un edificio a Baalbek e un hotel a Beirut, almeno 10 morti. I soccorritori scavano tra le macerie dopo il doppio attacco dell'esercito israeliano. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/04/israele-attacca-il-libano-colpiti-h facebook

