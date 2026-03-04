Mecarelli con De Marchi si ferma in semifinale La vittoria va alla coppia dei neozelandesi

Andrea De Marchi e Michele Mecarelli sono usciti in semifinale nel torneo M15 di Monastir, un evento su cemento. La coppia italiana non è riuscita a superare i neozelandesi, che hanno conquistato la vittoria. La loro partita si è conclusa con la sconfitta e l’eliminazione dalla competizione. La fase semifinale ha segnato il punto di arrivo per i due giocatori nel torneo.

Si ferma in semifinale l'avventura di Andrea De Marchi e Michele Mecarelli nel doppio del M15 di Monastir, torneo su cemento da 15.000 dollari. La coppia italiana, che aveva raggiunto il penultimo atto con una prestazione convincente, ha dovuto arrendersi ai neozelandesi Isaac Becroft e Anton Shepp con il punteggio di 6-3, 6-3. La strada verso la semifinale era stata costruita con solidità. Agli ottavi di finale, De Marchi e Mecarelli avevano liquidato la coppia DungsSickenberger con un netto 6-4, 6-3. Nei quarti era servita tutta la tenuta mentale del duo azzurro: contro Grohbruegge e Heinrich il match si era prolungato fino al super tie-break dopo che gli avversari avevano strappato il secondo set al tiebreak (6-4, 6-7(5), 10-6).