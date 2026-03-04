Mbappé prende la patente di guida | la sua auto e un garage da campione

A 27 anni, il calciatore francese dei Blancos ha ottenuto la patente di guida e ha già cominciato a usare la sua nuova auto. È stato visto ai cancelli della Ciudad Real Madrid, seduto al volante di una BMW i7 xDrive 60. La vettura gli è stata consegnata nelle ultime settimane dalla casa automobilistica.

L'immagine di Kylian Mbappé che si presenta ai cancelli della Ciudad Real Madrid a bordo di una vettura guidata da un autista potrebbe presto diventare un lontano ricordo. A pochi mesi dai festeggiamenti per il suo 27esimo compleanno, infatti, l'attaccante dei Blancos ha conseguito la patente di guida, come riportato dai colleghi di Marca in seguito alla pubblicazione di alcuni video, apparsi sui social network nelle scorse settimane, che immortalavano l'attaccante (con un accompagnatore sul sedile di destra) al volante di una Bmw i7 xDrive 60. In attesa di smaltire i postumi di un grave infortunio al ginocchio (una lesione... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mbappé prende la patente di guida: la sua auto e un garage da campione Panico tra la folla, senza patente e a folle velocità si schianta su un'auto: alla guida un ragazzo senza patenteMomenti di forte tensione durante la ‘Notte Colorata’, evento che ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria presenza di... Guida l'auto sottoposta a fermo e con la patente revocataQuando lo hanno fermato e hanno proceduto con le verifiche gli agenti della polizia locale si sono presto accorti che c'era qualcosa che non andava. Contenuti e approfondimenti su Mbappé prende Discussioni sull' argomento Mbappé prende la patente di guida: la sua auto e un garage da campione; Mbappé neopatentato: ecco quale auto guida; Una nuova auto di lusso nel garage di Kylian Mbappé…ma manca la patente; Mbappé prende la patente a 27 anni: prima volta al volante, le foto fanno il giro del web - Home New. Kylian Mbappé viaggia (senza patente) in elettrico: consegnata al campione una BMW i7Kylian Mbappé, uno dei giocatori più rappresentativi del Real Madrid, ha aggiunto alla sua collezione un nuovo gioiello: una BMW i7 completamente elettrica dal valore di circa 130 mila euro. Un’auto ... sportmediaset.mediaset.it Mbappé quasi certamente non sarà a disposizione per la gara d’andata contro il Manchester City. Secondo le ultime indiscrezioni, Kylian dovrebbe restare fuori circa 3 settimane. facebook