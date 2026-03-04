Mazraoui trasforma il suo autografo in una linea | ha capito che il tifoso lo stava per ingannare
Mazraoui ha reagito prontamente quando un tifoso ha cercato di vendergli un autografo come se fosse originale, trasformandolo in una semplice linea. Il calciatore ha riconosciuto subito l’inganno e ha deciso di intervenire, dimostrando di aver capito la truffa in atto. Questa scena si è svolta di fronte a testimoni, evidenziando come alcuni rivenditori online tentino di spacciare cimeli falsi.
Mazraoui dà una lezione a coloro i quali rivendono a peso d'oro sul web cimeli sportivi con l'autografo originale dei protagonisti del nostro calcio. Il difensore del Manchester United così traccia solo una linea, senza far alcun riferimento al suo nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it
