Maxiemergenza via Antonini

Una scuola è stata evacuata a causa di una maxiemergenza legata a un episodio di spray al peperoncino. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito almeno 20 ragazzi intossicati. La situazione è stata gestita immediatamente dalle autorità, che hanno disposto le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’edificio. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Maxiemergenza in una scuola per spray al peperoncino, segnalati 20 ragazzi intossicati, sul posto automedica, autoinfermieristica, 3 ambulanze, pompieri e polizia.