Maxi furto in un negozio di elettronica a Ferrara i malviventi fermati sull' autostrada per Bologna

Un furto di grandi dimensioni si è verificato in un negozio di elettronica a Ferrara, con i ladri che sono stati intercettati dalla Polizia Stradale di Bologna mentre viaggiavano sull’autostrada A13. Durante il controllo, gli agenti hanno fermato un latitante e tre persone coinvolte nel colpo, che erano in fuga. La polizia ha arrestato i quattro uomini tra la Tangenziale di Bologna e l’autostrada.

Quattro arresti il bilancio di due operazioni condotte dalla Polizia Stradale di Bologna tra il 19 febbraio e il 23 febbraio 2026. Un latitante è stato fermato durante un controllo in Tangenziale, mentre tre persone sono state bloccate dopo un furto di materiale elettronico sull’autostrada A13. Gli interventi sono stati eseguiti per assicurare alla giustizia soggetti ricercati e per contrastare reati contro il patrimonio. Due operazioni distinte in pochi giorni a Bologna Latitante arrestato per reati di droga Furto hi-tech sull’A13: tre arresti Inseguimento e sequestro della refurtiva Due operazioni distinte in pochi giorni a Bologna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Polizia Stradale di Bologna ha concluso due interventi separati nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maxi furto in un negozio di elettronica a Ferrara, i malviventi fermati sull'autostrada per Bologna Malviventi in azione: furto nel negozio di otticaFurto al negozio di ottica Sagliocco, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele ad Aversa. Padova, maxi furto con spaccata in un negozio di ottica: banda inseguita fino a Bologna e arrestataUn’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di una banda specializzata in furti ai danni di negozi di ottica.