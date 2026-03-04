‘Max & Macio’ Fano e non solo protagonisti

Il film “Max & Macio” del regista Henry Secchiaroli sarà in sala da venerdì. Tra i protagonisti ci sono attori di Fano e della zona di Serrungarina di Colli al Metauro, che compaiono in diverse scene. La pellicola porta sul grande schermo volti noti di queste comunità e racconta una storia che coinvolge le atmosfere di questa regione.

C’è Fano, ma c’è anche tanta Serrungarina di Colli al Metauro in ‘Max & Macio’, il nuovo film firmato dal regista Henry Secchiaroli che debutterà nelle sale cinematografiche venerdì. Proprio a Colli al Metauro si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione del progetto, prodotto da TwentySix Entertainment. Presenti il sindaco Pietro Briganti e la presidente del consiglio comunale Emanuela Regini. Il primo cittadino ha evidenziato il valore culturale e promozionale dell’iniziativa per il territorio. "Un progetto che nasce nelle Marche e che punta a valorizzarne paesaggi, professionalità e identità, rappresentando una vetrina straordinaria per il nostro borgo di Serrungarina e le sue campagne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

