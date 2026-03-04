Mattinata movimentata in via Camozzi | Costretto a rubare per saldare un debito arriva la polizia

Questa mattina in via Camozzi, a Bergamo, un uomo ha tentato di sottrarre della merce dal supermercato Pam intorno alle 8.30. Il tentativo è stato immediatamente visto da un dipendente dell’attività, che ha subito chiamato le forze dell’ordine. La scena si è conclusa con l’intervento della polizia, che si è presentata sul posto per gestire la situazione.

Un testimone oculare: “Scene così tutti i giorni”. A terra trovata una cesoia Bergamo. Ennesima mattinata movimentata in via Camozzi. Intorno alle 8.30 un uomo ha tentato di rubare della merce al supermercato Pam, ma è stato subito notato da un dipendente dell’esercizio. Secondo il racconto di un testimone oculare, all’esterno del punto vendita lo attendevano altri due uomini. “Gli urlavano contro, dicendogli che doveva pagare un debito che aveva nei loro confronti”. Non è chiaro se il tentato furto fosse legato proprio a quel presunto debito. La situazione è rapidamente degenerata: i due lo avrebbero colpito con un paio di pugni e gli avrebbero svuotato lo zaino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Mentana interviene sugli scontri al corteo per Askatasuna a Torino, "la Sinistra ha un debito da saldare"Enrico Mentana, dopo gli scontri verificatisi a Torino al termine del corteo per il centro sociale Askatasuna dove un poliziotto è stato picchiato e...

Piazza Attias | Sfondano la vetrina del Coin per rubare profumi, ma scatta l'allarme e arriva la polizia: arrestatiSono stati arrestati in flagranza di reato dopo essere stati sorpresi con decine di profumi appena rubati.

Altri aggiornamenti su Mattinata movimentata.

Temi più discussi: Foggia, traffico in tilt per oltre due ore: un tir in panne blocca l'accesso di via Scillitani; Doppia rissa a Corsico city, sconosciuti si affrontano tra via Togliatti e via Fratelli di Dio: due feriti ricoverati in ospedale; Scarichi abusivi, a Gerenzano 10 multe in una mattina; Auto in fiamme paura in via Gronchi a Pisa.

Mattinata movimentata in via Camozzi: Costretto a rubare per saldare un debito, arriva la poliziaVia Camozzi, ennesima mattinata movimentata: Costretto a rubare per saldare un debito, arriva la polizia. A terra una cesoia ... bergamonews.it

Fumo nero e panico in strada: auto divorata dalle fiammeIl fuoco dal vano motore si è propagato all'abitacolo Mattinata piuttosto movimentata in via Isonzo ad Ancona a pochi metri dalla chiesa dei Servi di Maria dove una vettura, una Ford di colore bianco, ... youtvrs.it