Matteo Pizi, educatore professionale di Cremona, si dedica quotidianamente al Bosco delle api, un’area protetta pensata per offrire un rifugio agli insetti. Invece di manifestazioni pubbliche o proteste, il suo impegno si concentra sulla cura costante di questo ambiente, che rappresenta anche uno spazio di recupero per gli studenti sospesi. La sua presenza nel bosco è quotidiana e mirata a tutelare gli insetti e favorire il benessere dei giovani.

Non volantini per strada, non azioni contro i grandi inquinatori. Per Matteo Pizzi, giovane educatore professionale residente a Cremona, l’attivismo ha preso il volto di un bosco da curare ogni giorno perché le api possano trovarvi ristoro. “Sono affiliato a Greenpeace Italia dal 2019, abbiamo fondato un gruppo locale perché a Cremona non c’era”, spiega. “Dopo la pandemia, purtroppo, abbiamo perso alcune persone per causa lavorative o familiari, così abbiamo deciso di dedicarci al Bosco delle Api, insieme alla cooperativa sociale per cui lavoro e che offre servizi per la disabilità. Matteo e il suo gruppo ottengono un terreno in comodato d’uso dal Comune e cominciano a lavorarci, con l’aiuto di un tecnico agronomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matteo Pizi e il Bosco delle api a Cremona: “Un ambiente protetto per gli insetti, ma anche per gli studenti sospesi”

