Matteo Dagasso | una doppietta per continuare a puntare la serie A

Matteo Dagasso, centrocampista di origini sondaline, ha iniziato la stagione con il Pescara e ora si sta affermando anche con il Venezia. Durante il turno infrasettimanale di serie B disputato ieri sera al “Penzo” contro l'Avellino, è stato schierato titolare e ha realizzato una doppietta. La sua presenza in campo ha contribuito alla vittoria della squadra.

Il centrocampista di origini sondaline ha realizzato i suoi primi gol con la maglia del Venezia ieri sera nel match vinto per 4-0 sull'Avellino Grazie alla vittoria di ieri sera, il Venezia, squadra in cui Dagasso si è trasferito nel corso del mercato di gennaio a titolo definitivo, mantiene il primato in classifica con 60 punti insieme al Monza. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Matteo Dagasso vede da vicino la serie ANon soltanto il Venezia e le big di serie B: anche mezza serie A ha messo gli occhi su Matteo Dagasso, il talentuoso centrocampista di origini... Approfondimenti e contenuti su Matteo Dagasso. Temi più discussi: Matteo Dagasso: una doppietta per continuare a puntare la serie A; Piacere Matteo Dagasso: doppietta all'Avellino alla prima da titolare col Venezia; Venezia travolge l’Avellino al Penzo: Dagasso brilla con una doppietta; Venezia-Avellino, Dagasso: Felice per la doppietta, qui posso crescere. Piacere Matteo Dagasso: doppietta all'Avellino alla prima da titolare col VeneziaChe Matteo Dagasso avesse le qualità per fare una carriera importante era già chiaro dallo scorso anno quando fu uno dei protagonisti della. tuttomercatoweb.com Venezia, Dagasso: Felice per la doppietta, qui posso crescereGrande protagonista della serata al Penzo è stato Matteo Dagasso, autore di una splendida doppietta nel 4-0 con cui ieri. tuttob.com Venezia reliving their Alvaro Recoba days vicariously through the left boot of Italian U21 international Matteo Dagasso #VeneziaAvellino x.com Nella prima delle due serate di turno infrasettimanale VENEZIA e MONZA si confermano forze incontrastabili di questo campionato: i lagunari, forti anche della superiorità numerica, travolgono l'AVELLINO con un 4-0 che ha visto in Matteo Dagasso protago - facebook.com facebook