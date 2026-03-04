Matri svela su Yildiz | Si sta facendo sentire questa mancanza…Rinnovo Spalletti? Ecco cosa ne penso!

L'ex attaccante della Juventus ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando che si avverte una certa mancanza di un giocatore importante. Ha anche espresso la propria opinione sul rinnovo di contratto dell’allenatore e ha condiviso pensieri sui temi più discussi in casa bianconera. Le sue parole arrivano in un momento di grande attualità per il club torinese.