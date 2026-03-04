Match imperdibile annunciato per SmackDown del 6 marzo

È stato annunciato un match imperdibile per la puntata di SmackDown del 6 marzo. La notte scorsa, l'evento Elimination Chamber si è svolto, aprendo ufficialmente la strada verso WrestleMania 42. Durante la serata sono stati definiti i contendenti per il WWE Championship e chi si sfiderà per il titolo principale. La competizione ha visto protagonisti diversi wrestler e momenti decisivi.

La notte scorsa, Elimination Chamber ha aperto la strada verso WrestleMania 42, delineando il percorso per il WWE Championship e definendo chi affronterà il campione nelle prossime settimane. Dopo una lunga sequenza di interferenze, è stato Randy Orton a imporsi nel match principale, schienando Cody Rhodes e conquistando l'opportunità di sfidare il detentore del titolo. La conclusione del main event ha posto Orton in una posizione di vantaggio per il titolo, con l'esito finale che dipenderà dall'esito della prossima puntata di SmackDown. La contesa tra Rhodes e l'avversario campione rimane una possibilità concreta solo qualora l'altro protagonista della serata superi l'ostacolo stabilito in seguito agli episodi successivi della stagione.