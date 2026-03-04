Massimo Caputi travolto dal dolore | Il mio cuore è a pezzi

Il 4 marzo 2026, il giornalista sportivo ha comunicato su Instagram la scomparsa improvvisa della moglie, Roberta Sciubba. Massimo Caputi ha espresso il suo dolore, dicendo che il suo cuore è a pezzi. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i follower e i media, che hanno seguito con attenzione le sue parole in un momento così difficile.

Il 4 marzo 2026, il giornalista sportivo Massimo Caputi ha annunciato con profondo dolore su Instagram la morte improvvisa della moglie, Roberta Sciubba. Nel toccante post, accompagnato da una foto della coppia, Caputi ha espresso il vuoto lasciato dalla perdita: “Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile. Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare. Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

