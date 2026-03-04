Massimo Caputi colpito da un grave lutto morta la moglie Roberta | Il mio cuore è a pezzi

Il giornalista e telecronista Massimo Caputi ha condiviso su Instagram la notizia della morte della moglie Roberta. Nel post, Caputi ha scritto che il suo cuore è a pezzi e ha affermato che, nonostante tutto, Roberta sarà sempre al suo fianco. La comunicazione ha suscitato attenzione sui social, dove sono state condivise parole di cordoglio.

Con un post su Instagram il giornalista e telecronista Massimo Caputi ha annunciato la triste notizia della morte della moglie Roberta: "Sarai comunque sempre al mio fianco, sarei nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Massimo Caputi, morta la moglie Roberta: "Eri la mia stella polare"(Adnkronos) – Morta improvvisamente la moglie di Massimo Caputi, Roberta Sciubba. Bodybuilding italiano in lutto, è morto Andrea Lorini: il "Gigante" colpito da un arresto cardiacoAndrea Lorini, 48 anni, è deceduto per un malore improvviso nella sua casa in provincia di Brescia.