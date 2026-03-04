Marquez critica Acosta | Io campione al debutto lui ancora senza vittorie

Durante l’evento di Madrid, Marc Márquez ha commentato le prestazioni di Acosta, affermando che lui ha già conquistato un titolo al suo debutto, mentre Acosta ancora non ha vinto una gara. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti, concentrandosi sui risultati ottenuti dai due piloti. La scena è stata dominata dalle parole di Márquez, che ha sottolineato le differenze nelle carriere dei due atleti.

Madrid è stata teatro di un evento che ha riunito i volti più rappresentativi della stagione 2025, con Marc Márquez al centro dell'attenzione. L'incontro ha messo in luce la dinamica tra i guerrieri della classe regina, tra discussioni tecniche, risvolti sportivi e riflessioni sul cammino di una campionato ancora in corso. Il pilota Ducati ha raccolto l'interesse del pubblico sin dall'inizio, emergendo come figura di spicco tra Diogo Moreira, José Antonio Rueda e gli altri protagonisti presenti. L'evento ha incluso, tra gli ospiti, Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato della MotoGP, che ha partecipato al dibattito insieme agli altri Campioni del Mondo del 2025.

