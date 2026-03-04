mario barrios punta alla categoria dei pesi welter dopo la sconfitta contro garcia

Dopo la sconfitta contro Garcia, Mario Barrios ha annunciato il suo intento di spostarsi nella categoria dei pesi welter. Il pugile, veterano della disciplina, vuole affrontare nuove sfide e ricalibrare la propria carriera puntando a incontri in una divisione più leggera. La decisione segna un cambiamento importante nel suo percorso sportivo, con l’obiettivo di riaccendere la propria presenza sui ring.

Un veterano della boxe annuncia una svolta significativa: Barrios mira a tornare sul ring in una categoria più leggera, spostando l’orizzonte competitivo dai welter ai super welter. L’indiscrezione è emersa durante un momento di intervista sul ring a Nashville, in occasione di un evento organizzato da Country Box, dove l’atleta ha espresso l’intenzione di prendersi una pausa prima di rimettersi in gioco, in una divisione da 154 libbre. Barrios, con un palmarès di 29-3 con 18 KO, è stato protagonista dell’ultimo incontro il 21 febbraio, quando ha perso il titolo WBC dei welter per decisione unanime dopo dodici round contro Garcia. Garcia è riuscito a cogliere un knockdown nel primo round e ha chiuso con i punteggi 119-108, 120-107 e 118-109. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

