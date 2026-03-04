Maria Monsè nozze di porcellana da favola

Maria Monsè e Salvatore Paravia hanno celebrato vent’anni di matrimonio con un rinnovo della promessa. L’evento è stato definito come una cerimonia da favola, e si è svolto in occasione del traguardo raggiunto. La coppia ha condiviso il momento con amici e familiari, sottolineando il lungo percorso insieme. La festa si è conclusa con un brindisi e l’immancabile momento fotografico.

Nella cornice de Il Tartarughino in via Veneto, accolti dal titolare Andrea Chiara, l'attrice e opinionista ha dato vita a un evento doppio. Vale a dire, compleanno e rinnovo della promessa di matrimonio con il marito Salvatore Paravia. Vent'anni di unione celebrati in un'atmosfera sospesa tra realtà e fiaba.