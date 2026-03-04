In questa intervista in video, Carmine Recano, Giovanna Sannino, Romano Reggiani, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo parlano di Mare Fuori 6. Vengono affrontati i cambiamenti negli equilibri all’interno dell’IPM e le sfide che i personaggi devono affrontare nelle scelte quotidiane. I protagonisti condividono le proprie impressioni e riflessioni sul nuovo capitolo della serie.

© Spettacolo.eu - Mare fuori 6, Carmine Recano, Giovanna Sannino, Romano Reggiani, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo video intervista

Mare fuori 6, Carmine Recano, Giovanna Sannino, Romano Reggiani, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo

