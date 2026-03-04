Mantovano spegne le polemiche su Crosetto a Dubai | ‘L’intelligence non monitora i ministri’

Il sottosegretario alla Sicurezza ha dichiarato che l’intelligence non si occupa di monitorare i ministri, rispondendo alle polemiche sulla visita di Crosetto a Dubai durante l’inizio del conflitto iraniano. Ha precisato che non ci sono attività di sorveglianza a carico dei rappresentanti del governo in relazione a questa visita. Le parole sono state pronunciate per chiarire la posizione ufficiale in merito alle recenti discussioni pubbliche.

Il sottosegretario con delega alla Sicurezza cerca di placare le polemiche in merito alla presenza di Crosetto a Dubai nel momento dello scoppio del conflitto iraniano. Il ministro si sarebbe recato negli Emirati per trascorrere qualche giorno di ferie con la famiglia che era già lì in vacanza. Secondo la legge 124, l'intelligence non può monitorare i viaggi privati dei ministri e di certe figure politiche Negli ultimi giorni il caso del viaggio del ministro della Difesa, Guido Crosetto a Dubai ha continuato a tenere banco nella politica italiana, riaccendendo tensioni e polemiche proprio nel momento in cui il Paese pensa alla crisi internazionale in corso.