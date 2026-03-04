Manifesti del No nei tribunali il caso arriva al Quirinale

Da avellinotoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito radicale scrive a Mattarella. La Camera Penale Irpina denuncia giudici in udienza e un magistrato a un comizio M5S Manifesti del "No" alla riforma costituzionale della giustizia affissi nei corridoi e sulle porte degli uffici dei magistrati. Giudici che manifestano apertamente il proprio orientamento politico nel corso delle udienze, alla presenza degli imputati. Il caso, segnalato in più tribunali italiani, è approdato al Quirinale: il Partito Radicale ha inviato una lettera formale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, reclamando un intervento urgente «quale Garante della Costituzione». La missiva prende le mosse... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Manifesti elettorali per il No nei tribunali della CalabriaOgni giorno che passa il clima sul referendum della giustizia si fa sempre più incandescente.

Leggi anche: Referendum, si va avanti: il fronte del ‘no’ rinuncia al ricorso. “Ora battaglia nel Paese, non nei tribunali”

Approfondimenti e contenuti su Manifesti del.

Temi più discussi: I manifesti per il No dentro al Tribunale: a Reggio Calabria l’Anm batte se stessa; Referendum del 22 e 23 marzo 2026. Assegnazione spazi per l’affissione di stampati e manifesti di propaganda; Referendum magistratura, esplode la polemica per alcuni manifesti per il 'no' nel Tribunale di Reggio Calabria; Scontro sui manifesti del No al Tribunale di Reggio Calabria: Anm rivendica la libertà d.

Reggio Calabria, bufera al Tribunali sui manifesti per il NoManifesti del No al referendum sulla giustizia esposti al Cedir di Reggio Calabria: la Camera Penale insorge e scoppia la polemica politica ... quotidianodelsud.it

Fondi, scontro sui manifesti per il referendum: esposto del Comitato per il NoLa campagna per il referendum costituzionale entra nel vivo e a Fondi scoppia la polemica sui manifesti. Il Comitato per il No, ha annunciato di aver ... h24notizie.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.