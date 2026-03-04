Manifesti del No nei tribunali il caso arriva al Quirinale

Il Partito radicale scrive a Mattarella. La Camera Penale Irpina denuncia giudici in udienza e un magistrato a un comizio M5S Manifesti del "No" alla riforma costituzionale della giustizia affissi nei corridoi e sulle porte degli uffici dei magistrati. Giudici che manifestano apertamente il proprio orientamento politico nel corso delle udienze, alla presenza degli imputati. Il caso, segnalato in più tribunali italiani, è approdato al Quirinale: il Partito Radicale ha inviato una lettera formale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, reclamando un intervento urgente «quale Garante della Costituzione». La missiva prende le mosse... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Manifesti elettorali per il No nei tribunali della CalabriaOgni giorno che passa il clima sul referendum della giustizia si fa sempre più incandescente.

Leggi anche: Referendum, si va avanti: il fronte del ‘no’ rinuncia al ricorso. “Ora battaglia nel Paese, non nei tribunali”

Approfondimenti e contenuti su Manifesti del.

Temi più discussi: I manifesti per il No dentro al Tribunale: a Reggio Calabria l’Anm batte se stessa; Referendum del 22 e 23 marzo 2026. Assegnazione spazi per l’affissione di stampati e manifesti di propaganda; Referendum magistratura, esplode la polemica per alcuni manifesti per il 'no' nel Tribunale di Reggio Calabria; Scontro sui manifesti del No al Tribunale di Reggio Calabria: Anm rivendica la libertà d.

Reggio Calabria, bufera al Tribunali sui manifesti per il NoManifesti del No al referendum sulla giustizia esposti al Cedir di Reggio Calabria: la Camera Penale insorge e scoppia la polemica politica ... quotidianodelsud.it

Fondi, scontro sui manifesti per il referendum: esposto del Comitato per il NoLa campagna per il referendum costituzionale entra nel vivo e a Fondi scoppia la polemica sui manifesti. Il Comitato per il No, ha annunciato di aver ... h24notizie.com

“L’affissione di manifesti sul murale dedicato al Centenario della Linea Italcable Anzio–Buenos Aires ha rattristato la comunità scolastica tutta" facebook