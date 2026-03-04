Malpensa la Guardia di Finanza sequestra oltre una tonnellata di sigarette

A Malpensa, la Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre una tonnellata di sigarette. L’operazione si è svolta nei primi mesi del 2026, con un incremento dei controlli presso l’aeroporto internazionale. Le autorità hanno rafforzato le verifiche per contrastare i traffici illeciti via.

Gli uomini della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Varese – insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rafforzato, a partire dai primi mesi del 2026, le attività di vigilanza presso l’Aeroporto internazionale di Malpensa per contrastare i traffici illeciti via aerea. L’operazione, condotta dal Gruppo Malpensa delle Fiamme Gialle e dall’Ufficio Viaggiatori dell’Agenzia, ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio di 27 persone, ritenute responsabili di aver introdotto sul territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando. Complessivamente sono state contestate 96 violazioni amministrative e sequestrati oltre 1. 🔗 Leggi su Quicomo.it

