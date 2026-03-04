Malato di leucemia attende il trapianto | ma la figlia donatrice è bloccata a Dubai

Un paziente con leucemia aspetta un trapianto di midollo osseo, ma la figlia donatrice, coinvolta nel procedimento, è bloccata a Dubai e non può partire. La situazione ha complicato i piani di un intervento urgente, creando tensioni e ritardi nelle procedure mediche. La famiglia si trova ora a fare i conti con un ostacolo imprevisto che mette a rischio la tempistica del trattamento.

Un viaggio programmato per una corsa contro il tempo si è trasformato in un incubo. Tra gli italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi dopo l’escalation militare in Medio Oriente c’è anche una donna residente in Australia, unica donatrice compatibile di midollo osseo per il padre, un uomo di Piacenza affetto da leucemia acuta e in attesa di trapianto. La vicenda, raccontata dal quotidiano locale Libertà, intreccia il dramma sanitario con le conseguenze internazionali dell’ attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha generato un effetto domino sui collegamenti aerei nell’area del Golfo. Leggi anche: Missili su Dubai, italiani bloccati sulla nave da crociera: “C’è chi piange dalla paura” Bloccata a Dubai mentre il padre attende il trapianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

