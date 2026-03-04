Maire per il 2026 previsti ricavi tra 7,5 e 7,7 miliardi

Il gruppo Maire ha annunciato che nel 2026 prevede ricavi compresi tra 7,5 e 7,7 miliardi di euro. La società ha confermato le sue proiezioni di crescita e di consolidamento della posizione sul mercato. L’azienda ha comunicato ufficialmente questi dati attraverso una nota ufficiale, senza fornire dettagli sui singoli settori o strategie specifiche.

