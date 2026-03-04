Mafia | sentenza definitiva cinque arresti nel foggiano Carabinieri

Questa mattina i Carabinieri del ROS hanno eseguito cinque arresti nel foggiano in un'operazione contro la mafia. La polizia ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si specifica che l'intervento ha portato all'arresto di cinque persone coinvolte in attività criminali. L'operazione rientra in un'azione più ampia contro gruppi organizzati nella regione.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Questa mattina i Carabinieri del ROS hanno dato attuazione ad “Ordini di esecuzione per la carcerazione” emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari a carico di 5 soggetti a seguito alla sentenza diventata definitiva nell’ambito del processo “GRANDE CARRO”, la quale ha accertato, per alcuni dei condannati, l’appartenenza ad un’articolazione mafiosa della batteria “Sinesi-Francavilla”, parte della più ampia associazione mafiosa federata denominata “Società Foggiana”, operante sul territorio di Foggia e nei comuni di Orta Nova, Ascoli Satriano e Cerignola, con proiezioni... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

