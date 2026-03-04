macchinisti e commerciali

Trenord ha aperto le selezioni per posti di lavoro che riguardano macchinisti, addetti alle vendite online e specialisti della supply chain. Le candidature possono essere inviate entro l’11 marzo attraverso la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale dell’azienda, che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia. La comunicazione riguarda esclusivamente queste posizioni e le modalità per candidarsi.

Trenord seleziona futuri macchinisti, addetti vendite online e supply chain specialist. Per candidarsi a entrare nel team dell’azienda che eroga il trasporto ferroviario in Lombardia c’è tempo fino all’11 marzo sulla pagina “Lavora con noi” del sito www.trenord.it Il macchinista è il responsabile della condotta dei treni e opera in costante sinergia con il capotreno e la sala operativa. I candidati selezionati intraprenderanno il percorso di formazione organizzato dall’azienda: sei mesi per conseguire la Licenza Europa e il Certificato Complementare A4B1. In seguito, i candidati selezionati sosterranno un periodo di addestramento e di tirocinio di cinque mesi, prima di entrare in servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

