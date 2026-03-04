Lyons Under 16 | 32-29 a Scandicci errore fatale e tre mete da rimessa

Domenica 1 marzo 2026 allo stadio Vignone di Scandicci si è disputato il match tra l’Under 16 del Rugby Lyons e la squadra locale. La partita si è conclusa con una vittoria per i toscani, che hanno segnato 32 punti contro i 29 degli ospiti. I padroni di casa hanno ottenuto tre mete da rimessa, mentre i Lyons hanno commesso un errore fatale negli ultimi minuti.

La partita disputata domenica 1 marzo 2026 allo stadio Vignone di Scandicci ha la sconfitta dell’Under 16 del Rugby Lyons per 32-29 contro i padroni di casa toscani. Nonostante una stagione caratterizzata da risultati altalenanti, i bianconeri hanno mostrato in questa trasferta un atteggiamento superficiale che non ha permesso di trasformare il vantaggio iniziale in vittoria definitiva. L’esito negativo è stato determinato da una serie di errori in attacco e dalla capacità dei volenterosi avversari di sfruttare ogni occasione concessa, segnando ben cinque mete nel corso della gara. La meta finale, siglata dai toscani dopo un errore banale nella gestione del pallone da parte dei Leoni, ha sancito la disfatta nonostante le tre mete da rimessa laterale firmate da Romio abbiano tenuto a galla la squadra piacentina fino all’ultimo istante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

