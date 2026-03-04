Lupo Lombardia verso la stretta | Presenza ormai insostenibile

In Lombardia, il dibattito sulla presenza del lupo si riaccende con alcuni esponenti che definiscono la situazione ormai insostenibile. La discussione sulla gestione di questa specie coinvolge diversi rappresentanti regionali, che si confrontano sulle modalità di intervento e sulla presenza crescente di questi animali nella regione. La questione rimane al centro dell’attenzione in consiglio regionale.

IL DIBATTITO. La gestione del lupo in Lombardia continua a tenere banco anche in consiglio regionale. La strategia regionale punta a un cambio di paradigma che permetta interventi rapidi ed efficaci laddove la convivenza tra predatore e attività umane è diventata insostenibile. «La discussione di oggi (ieri per chi legge, ndr) fa ben sperare», dichiara Michele Schiavi. «Il recente declassamento del lupo a livello europeo finalmente recepirà il nuovo status normativo, ma ora è fondamentale passare ai fatti. Non possiamo accettare che la gestione sia frenata da stime non aggiornate. La Lombardia ha chiesto di superare tassi di prelievo simbolici per adottare un modello dinamico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Temi più discussi: Chiesto nuovo censimento di Ispra su presenza di lupi in Lombardia; ZAMPERINI: IL LUPO IN LOMBARDIA VA GESTITO CON PIANI REALISTICI; Emergenza Lupi a Varese: CIA Lombardia chiede una legge speciale dopo la strage alla Rasa; Lupi: CIA Lombardia chiede risposte concrete per tutela di cittadini, allevatori e territori.

Dopo la strage di ovii alla Rasa, Cia Lombardia chiede una legge specialeÈ ora di ascoltare chi lavora sul territorio – attacca Lorena Miele, vicepresidente di Cia Lombardia – e dare strumenti concreti per difendersi, prima che la situazione diventi insostenibile ... varesenews.it

