Lupi nel Parco l’Ai per monitorarli Collari Gps e fotocamere speciali | Daini stabili a 1150 esemplari

Nel Parco di San Rossore i lupi sono in crescita, con tre nuovi nuclei che si sono stabilizzati negli ultimi mesi. L’Ai viene utilizzata per monitorare la presenza degli animali, grazie a collari GPS e fotocamere avanzate con intelligenza artificiale. I daini nel parco si mantengono stabili a circa 1150 esemplari. La gestione della presenza dei lupi prosegue con strumenti tecnologici di ultima generazione.

I lupi nel Parco di San Rossore aumentano e, negli ultimi mesi, si sono aggiunti 3 nuclei stabili. Il Parco ha inoltre annunciato l'attivazione di un nuovo monitoraggio con due collari gps e fotocamere potenziate con intelligenza artificiale. Il monitoraggio è svolto in collaborazione con il team del professore Marco Apollonio dell'Università di Sassari, guidato sul campo dal biologo naturalista Marco Del Frate. Nella Tenuta di San Rossore i lupi sono una presenza stabile da anni, ha spiegato il Parco. Una famiglia ha contribuito al riequilibrio della biodiversità dell'area protetta: gli animali si cibano di daini e cinghiali, ungulati che in passato erano in sovrannumero e che avevano determinato una riduzione della ricrescita della vegetazione.

Lupi nel Parco di San Rossore, nuovi collari gps e fotocamere con intelligenza artificialePisa, 3 marzo 2026 - Proseguono gli investimenti del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli per il monitoraggio dei lupi: sono stati applicati...

Lupi, nel Lazio quindici esemplari rischiano l’abbattimentoL'Ispra ha stilato l'elenco degli esemplari che potranno essere abbattuti per ciascuna Regione: il Lazio è tra quelli dove il "prelievo" potrà essere...

Lupi nel Parco di San Rossore, nuovi collari gps e fotocamere con intelligenza artificialeRafforzato il monitoraggio: 2 dispositivi applicati agli esemplari Basco e Mirto. Attive 40 fototrappole. msn.com

Lupi, continuano gli investimenti per il monitoraggio: due collari gps e fotocamere con intelligenza artificiale La situazione nel Parco, fondamentale la collaborazione di tutti per una convivenza possibile #lupi #convivenza #ParcoMSRM x.com

