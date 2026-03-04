Lungobisenzio resta l’attesa Servono altri adempimenti per aumentare la capienza

L’amministrazione comunale di Prato ha annunciato che, per aumentare la capienza di Lungobisenzio, sono necessari ulteriori adempimenti. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti, mentre si lavora per completare le procedure richieste. La data di conclusione dei lavori o delle verifiche non è ancora stata comunicata ufficialmente. La fase di attesa prosegue senza indicazioni precise sui tempi.

Prato, 4 marzo 2026 – Non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione comunale dopo quanto accaduto lunedì, con i tifosi del Prato a chiedere spiegazioni sui ritardi per la risposta alla richiesta, avanzata dalla società laniera, di aumentare la capienza del Lungobisenzio, che i biancazzurri vorrebbero tornasse a 3.000 spettatori. Come anticipato da La Nazione, il Comune ha spiegato di aver chiesto al club presieduto da Asmara Gacem di acquisire i pareri favorevoli delle aziende che si occupano dei sottoservizi sul progetto di ampliamento. Progetto che prevede l’installazione di reti metalliche fissate a terra per delimitare le aree (in particolare il settore riservato alla tifoseria ospite) e regolare gli ingressi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lungobisenzio, resta l’attesa. Servono altri adempimenti per aumentare la capienza Capienza Lungobisenzio. Pressing a tutto campo: "Portarla a 3000 persone"La prima partita casalinga del 2026 del Prato, domenica contro il Camaiore, è stata l’occasione per i tifosi biancazzurri di far sentire nuovamente... Leggi anche: Lungobisenzio, presente e futuro. Gacem: "Capienza? Noi fatto tutto". Risorse: Giani aspetta il sindaco