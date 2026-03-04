L' ultimo caffè di Lucio Amorosi il papà dell' Antico Chiosco | Ringrazio tutti i clienti è finita
L'ultimo caffè di Lucio Amorosi, il proprietario dell'Antico Chiosco, è stato annunciato con un messaggio di ringraziamento ai clienti, segnando la chiusura dell’attività. In passato, dietro quella cassa si vivevano momenti di socialità e incontri che andavano oltre il semplice servizio di bevande, contribuendo a mantenere vivo il cuore di Mondello. La chiusura rappresenta la fine di un’epoca per il chiosco.
C'è stato un tempo in cui dietro quella cassa non si pagava soltanto un caffè. Si scambiavano parole, si costruivano relazioni, si teneva insieme un pezzo di Mondello. Oggi la saracinesca dell’Antico Chiosco si abbassa definitivamente. E con lei si chiude una storia lunga 108 anni. Per 52 di quei 108 anni al timone c’è stato Lucio Amorosi. Che in queste ore vive l'onomastico peggiore che potesse immaginarsi. Ottantasei anni, la voce stanca ma lucida, la delusione più forte della rabbia. "C'è tutta una sequela di situazioni che hanno portato alla decisione finale", dice oggi a PalermoToday lo storico proprietario nel giorno di San Lucio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Tra affitti alle stelle e incassi crollati, oltre al cantiere per il rifacimento dell'area, l'attività commerciale aperta dal 1918 va verso il...
