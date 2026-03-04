L’UE risponde duramente a Trump

L’Unione europea ha espresso una risposta decisa nei confronti degli Stati Uniti d’America, richiedendo il rispetto degli impegni commerciali presi con gli accordi di luglio. La posizione dell’UE si basa sulla necessità che gli Stati Uniti mantengano gli impegni firmati, senza ulteriori modifiche o violazioni. La questione riguarda le relazioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico e la fiducia negli accordi internazionali.

L'Unione europea si aspetta che gli Stati Uniti d'America rispettino gli impegni commerciali assunti con gli accordi di Luglio. Inoltre si dichiara pronta a reagire per tutelare i suoi interessi. Questa la risposta del portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, alle ultime minacce del presidente USA, Donald Trump. Il tycoon minaccia di imporre un embargo alla Spagna per la posizione evidentemente contraria a Washington e Tel Aviv per l'attacco all'Iran. Di seguito quanto apprendiamo da "Eunews". "L'UE e gli Stati Uniti hanno concluso un importante accordo commerciale lo scorso anno. La Commissione europea si aspetta che gli Stati Uniti rispettino pienamente gli impegni assunti nella nostra dichiarazione congiunta.

