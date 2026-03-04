Lucrezia Stefanini minacciata di morte prima di un match | la denuncia della tennista

La tennista italiana Lucrezia Stefanini ha presentato una denuncia dopo aver ricevuto una minaccia di morte prima di un match a Indian Wells. L’episodio si è verificato poco prima dell’incontro, secondo quanto riferito dalla stessa atleta. La denuncia è stata depositata dalle autorità competenti e l’evento è stato reso noto pubblicamente. La giocatrice ha riferito di aver ricevuto il messaggio minatorio attraverso un canale non specificato.

Grave episodio a Indian Wells denunciato dalla tennista azzurra Lucrezia Stefanini. L’atleta toscana, con un video su Instagram, ha parlato delle minacce di morte ricevute su WhatsApp da alcuni sconosciuti prima del match del primo turno di qualificazione, perso contro l’andorrana Jimenez Kasintseva: “Ho ricevuto minacce di morte se non avessi perso la partita. Hanno nominati i miei genitori e il posto dove sono nata. Mi hanno inviato la foto di una pistola. Ho denunciato tutto alla Wta che mi ha messo a disposizione più la sicurezza nei miei confronti. Ed è stata molto attenta. Nonostante ciò ho lottato fino all’ultimo per vincere la partita perché non posso permettere a queste persone di intimidirmi e condizionare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

