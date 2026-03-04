Lucrezia Stefanini minacciata di morte prima del match a Indian Wells foto della pistola su WhatsApp

Lucrezia Stefanini, giocatrice di tennis italiana, ha ricevuto una minaccia di morte prima del match di qualificazioni a Indian Wells. La minaccia si è concretizzata con una foto di una pistola inviata tramite WhatsApp. La giocatrice ha segnalato l’incidente alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello sport, senza che siano emersi ulteriori dettagli pubblici.

