L’Ucraina osserva con attenzione la guerra in Iran, senza sapere se potrà portare benefici alla sua posizione. L’operazione militare coordinata tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran riguarda un alleato importante della Russia. La situazione in Medio Oriente rimane incerta e suscita molte domande, mentre Kiev si mantiene in attesa di sviluppi futuri.

Per l’Ucraina, la guerra in Medio Oriente porta più interrogativi che certezze. L’operazione congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran colpisce un alleato diretto della Russia. Il regime degli ayatollah in questi anni è stato fornitore di droni, tecnologia, componenti, che hanno alimentato gli attacchi quotidiani contro le città ucraine. Indebolire Teheran – vedremo fino a che punto – significa, potenzialmente, ridurre una delle linee di rifornimento della Russia. Volodymyr Zelensky lo ha detto nella sua intervista al Corriere della Sera – e lo ripete da quattro anni: l’Iran è co-partecipante dell’aggressione russa. L’attivismo militare di Donald Trump potrebbe incrinare l’asse del male che negli ultimi anni ha legato Russia, Iran, Corea del Nord, Venezuela, Cina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ucraina non sa ancora se la guerra in Iran aiuterà la sua causa oppure no

