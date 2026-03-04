Luciano Ruffini | 30 anni di vita al Bar del Cavallo

La comunità di Cola e Vetto piange la scomparsa di Luciano Ruffini, storico gestore del Bar del Cavallo. Per trent’anni ha gestito il locale, diventato punto di riferimento per la vita sociale della zona. La sua presenza ha caratterizzato le giornate di numerose persone, che lo ricordano come figura centrale nel paesino montano. La sua perdita è stata annunciata nelle ultime ore.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 14:45 partendo dall'obitorio dell'Ospedale Sant'Anna a Castelnovo Monti. Una vita dedicata alla gestione familiare. Luciano Ruffini non è stato solo un imprenditore, ma il custode di una tradizione che affondava le radici nella famiglia. Il locale, noto come Bar Trattoria del Cavallo, apparteneva originariamente ai genitori di Luciano prima che lui ne assumesse la direzione completa.