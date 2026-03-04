Luca Pappagallo a Expo Casa 2026

Luca Pappagallo sarà presente a Expo Casa 2026 per presentare le sue novità nel settore dell’arredamento e del design. La sua partecipazione si inserisce in un evento dedicato alle innovazioni per la casa, che si svolgerà nei prossimi mesi. Durante l’evento, saranno esposte diverse soluzioni e prodotti rivolti agli appassionati di arredamento e ristrutturazioni.

La cucina non è soltanto il luogo dove si preparano i pasti: è lo spazio dove la casa prende vita, dove si condividono momenti, ricordi e storie. Lo racconta bene Luca Pappagallo, tra i volti più amati della divulgazione gastronomica italiana, che domenica 8 marzo sarà protagonista a Expo Casa all'Umbriafiere di Bastia Umbra con uno speciale cooking show. La sua partecipazione rientra nel nuovo format "Il sapore dell'abitare", una delle novità di questa edizione della manifestazione organizzata da Epta Confcommercio Umbria: uno spazio dedicato alla cucina e alla convivialità, pensato per raccontare la casa anche attraverso il cibo e i momenti di condivisione che nascono attorno ai fornelli.