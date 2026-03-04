Lotto a Castel San Niccolò vinti oltre 54mila euro

Nel concorso del 3 marzo, presso un punto vendita in Piazza Matteotti a Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo, è stato vinto un premio di oltre 54 mila euro. La vincita riguarda un biglietto del Lotto. La notizia è stata riportata da Agipronews. La somma vinta si aggiunge alle vincite recenti in Toscana.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 257,8 milioni da inizio anno Festeggia la Toscana grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 3 marzo presso il Punto Vendita in Piazza Matteotti a Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo, è andato un premio da 54.347 euro grazie ad una Cinquina Simobolotto. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 257,8 milioni da inizio anno.

